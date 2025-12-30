NASDAQ Composite Index-Titel Agilysys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Agilysys-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Agilysys-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Agilysys-Anteile an diesem Tag 10,12 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Agilysys-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,881 Agilysys-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.12.2025 gerechnet (122,40 USD), wäre die Investition nun 1 209,49 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1 109,49 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Agilysys eine Marktkapitalisierung von 3,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at