Agilysys Aktie
WKN: 913094 / ISIN: US00847J1051
|Rentable Agilysys-Investition?
|
30.12.2025 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel Agilysys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Agilysys-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Agilysys-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Agilysys-Anteile an diesem Tag 10,12 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Agilysys-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,881 Agilysys-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.12.2025 gerechnet (122,40 USD), wäre die Investition nun 1 209,49 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1 109,49 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete Agilysys eine Marktkapitalisierung von 3,41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!