Agilysys Aktie
WKN: 913094 / ISIN: US00847J1051
|Lohnende Agilysys-Investition?
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28.07.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Agilysys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Agilysys-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde das Agilysys-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Agilysys-Papier bei 71,92 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Agilysys-Aktie investierten, hätten nun 139,043 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 27.07.2026 14 354,84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 103,24 USD belief. Mit einer Performance von +43,55 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alle Agilysys-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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