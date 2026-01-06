NASDAQ Composite Index-Titel Agilysys-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Agilysys von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Agilysys-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Agilysys-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 130,15 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,768 Agilysys-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 05.01.2026 89,34 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 116,28 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 89,34 USD entspricht einer negativen Performance von 10,66 Prozent.

Agilysys wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,23 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at