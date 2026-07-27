NASDAQ Composite Index-Titel Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Akamai-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Akamai gewesen.

Vor 10 Jahren wurde die Akamai-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 50,51 USD. Bei einem Akamai-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 19,798 Akamai-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Akamai-Aktie auf 115,37 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 284,10 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 128,41 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Akamai belief sich zuletzt auf 16,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at