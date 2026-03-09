NASDAQ Composite Index-Titel Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Akamai-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Akamai gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Akamai-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 55,19 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Akamai-Aktie investiert, befänden sich nun 181,192 Akamai-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 06.03.2026 auf 99,89 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 099,29 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +80,99 Prozent.

Akamai war somit zuletzt am Markt 14,49 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at