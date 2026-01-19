Akamai Aktie
WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016
|Akamai-Performance
|
19.01.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Titel Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Akamai-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das Akamai-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 91,01 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 10,988 Akamai-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 027,25 USD, da sich der Wert eines Akamai-Anteils am 16.01.2026 auf 93,49 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2,72 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Akamai bezifferte sich zuletzt auf 13,47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Akamai Inc.
|
16:04
|NASDAQ Composite Index-Titel Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Akamai-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
12.01.26
|Börse New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
12.01.26
|Montagshandel in New York: So steht der S&P 500 mittags (finanzen.at)
|
12.01.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Akamai-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
12.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 fällt zum Start zurück (finanzen.at)
|
05.01.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Akamai-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Akamai von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
29.12.25