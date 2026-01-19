Akamai Aktie

Akamai für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016

Akamai-Performance 19.01.2026 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Titel Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Akamai-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Akamai-Aktien gewesen.

Das Akamai-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 91,01 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 10,988 Akamai-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 027,25 USD, da sich der Wert eines Akamai-Anteils am 16.01.2026 auf 93,49 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2,72 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Akamai bezifferte sich zuletzt auf 13,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

