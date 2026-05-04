NASDAQ Composite Index-Titel Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Akamai von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Akamai-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Akamai-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Akamai-Papier bei 49,54 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 20,186 Akamai-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 096,69 USD, da sich der Wert eines Akamai-Papiers am 01.05.2026 auf 103,87 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 109,67 Prozent vermehrt.

Alle Akamai-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at