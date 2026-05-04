Akamai Aktie
WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016
|Frühes Investment
|
04.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Akamai von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Akamai-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Akamai-Papier bei 49,54 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 20,186 Akamai-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 096,69 USD, da sich der Wert eines Akamai-Papiers am 01.05.2026 auf 103,87 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 109,67 Prozent vermehrt.
Alle Akamai-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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