NASDAQ Composite Index-Titel Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Akamai von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Akamai-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Akamai-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Akamai-Anteile an diesem Tag 101,18 USD wert. Bei einem Akamai-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 98,834 Akamai-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Akamai-Aktie auf 114,50 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 316,47 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 11 316,47 USD entspricht einer Performance von +13,16 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Akamai bezifferte sich zuletzt auf 16,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at