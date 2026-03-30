Akamai Aktie
WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016
|Akamai-Performance
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30.03.2026 16:05:03
NASDAQ Composite Index-Titel Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Akamai von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Akamai-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Akamai-Anteile an diesem Tag 101,18 USD wert. Bei einem Akamai-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 98,834 Akamai-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Akamai-Aktie auf 114,50 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 316,47 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 11 316,47 USD entspricht einer Performance von +13,16 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Akamai bezifferte sich zuletzt auf 16,52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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