Akamai Aktie

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WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016

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Lukrativer Akamai-Einstieg? 28.09.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Titel Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Akamai von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Akamai-Einstiegs gewesen.

Das Akamai-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Akamai-Papier letztlich bei 76,05 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Akamai-Aktie investierten, hätten nun 13,149 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 25.09.2026 1 498,22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 113,94 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 49,82 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Akamai betrug jüngst 16,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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