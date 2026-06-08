NASDAQ Composite Index-Titel Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Akamai von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurden Akamai-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Akamai-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 77,03 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Akamai-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,298 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.06.2026 auf 149,32 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 193,85 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 93,85 Prozent.

Am Markt war Akamai jüngst 21,76 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at