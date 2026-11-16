NASDAQ Composite Index-Titel Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Akamai-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Akamai-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Akamai-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 65,90 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Akamai-Papier investiert hätte, befänden sich nun 151,745 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 13.11.2026 12 959,03 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 85,40 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +29,59 Prozent.

Alle Akamai-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at