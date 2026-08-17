Akamai Aktie
WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016
|Frühe Investition
|
17.08.2026 16:03:30
NASDAQ Composite Index-Titel Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Akamai von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Akamai-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Akamai-Anteile bei 114,93 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,701 Akamai-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.08.2026 auf 124,99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 087,53 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8,75 Prozent gesteigert.
Akamai war somit zuletzt am Markt 17,97 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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