WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016

Lukrative Akamai-Investition? 02.03.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Titel Akamai-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Akamai-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Akamai-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Akamai-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 95,86 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Akamai-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,432 Akamai-Aktien. Die gehaltenen Akamai-Anteile wären am 27.02.2026 1 026,39 USD wert, da der Schlussstand 98,39 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +2,64 Prozent.

Alle Akamai-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

