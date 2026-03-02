Akamai Aktie
WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016
|Lukrative Akamai-Investition?
|
02.03.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Titel Akamai-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Akamai-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde das Akamai-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 95,86 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Akamai-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,432 Akamai-Aktien. Die gehaltenen Akamai-Anteile wären am 27.02.2026 1 026,39 USD wert, da der Schlussstand 98,39 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +2,64 Prozent.
Alle Akamai-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
