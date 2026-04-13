Akamai Aktie
WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016
|Akamai-Anlage
|
13.04.2026 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Titel Akamai-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Akamai-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Akamai-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 74,05 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Akamai-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 13,504 Akamai-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 10.04.2026 1 233,63 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 91,35 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 233,63 USD entspricht einer Performance von +23,36 Prozent.
Akamai wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13,25 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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