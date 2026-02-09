Akamai Aktie
WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016
|Profitable Akamai-Anlage?
|
09.02.2026 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Titel Akamai-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Akamai von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Akamai-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Akamai-Anteile betrug an diesem Tag 39,57 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 25,272 Akamai-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Akamai-Aktie auf 95,08 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 402,83 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 140,28 Prozent vermehrt.
Akamai erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13,75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
