Akamai Aktie
WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016
|Frühe Investition
|
26.10.2026 16:04:07
NASDAQ Composite Index-Titel Akamai-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Akamai von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Akamai-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 75,05 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Akamai-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 133,245 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 93,53 USD gerechnet, wäre die Investition nun 12 462,36 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 24,62 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Akamai einen Börsenwert von 13,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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