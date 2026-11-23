Akamai Aktie
WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016
|Frühes Investment
|
23.11.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Titel Akamai-Aktie: So viel Verlust hätte eine Akamai-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Die Akamai-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 89,01 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,123 Akamai-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 95,62 USD, da sich der Wert eines Akamai-Anteils am 20.11.2026 auf 85,11 USD belief. Mit einer Performance von -4,38 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Akamai belief sich zuletzt auf 12,19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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