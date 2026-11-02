NASDAQ Composite Index-Titel Akamai-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Akamai von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Akamai eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 02.11.2023 wurde die Akamai-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Akamai-Aktie betrug an diesem Tag 105,27 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Akamai-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,950 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2026 gerechnet (92,72 USD), wäre das Investment nun 88,08 USD wert. Das entspricht einem Minus von 11,92 Prozent.

Akamai erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at