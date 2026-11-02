Akamai Aktie
WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016
|Akamai-Investition im Blick
|
02.11.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel Akamai-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Akamai von vor 3 Jahren bedeutet
Am 02.11.2023 wurde die Akamai-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Akamai-Aktie betrug an diesem Tag 105,27 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Akamai-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,950 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2026 gerechnet (92,72 USD), wäre das Investment nun 88,08 USD wert. Das entspricht einem Minus von 11,92 Prozent.
Akamai erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13,35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Akamai Inc.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Titel Akamai-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Akamai von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
26.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Akamai-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Akamai von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: Akamai stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
19.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Akamai von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
14.10.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 verbucht am Mittwochnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
14.10.26
|Börse New York: S&P 500 zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
12.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Akamai-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09.10.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite letztendlich im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Akamai Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Akamai Inc.
|81,32
|-2,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX und DAX fester -- Wall Street im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Montagshandel im Plus, während auch der deutsche Leitindex höher tendiert. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.