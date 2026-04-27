Akamai Aktie
WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016
|Rentabler Akamai-Einstieg?
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27.04.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Titel Akamai-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Akamai von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Akamai-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Akamai-Anteile an diesem Tag 111,62 USD wert. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Akamai-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,896 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 85,33 USD, da sich der Wert eines Akamai-Anteils am 24.04.2026 auf 95,25 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 85,33 USD, was einer negativen Performance von 14,67 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete Akamai eine Marktkapitalisierung von 14,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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