NASDAQ Composite Index-Titel Align Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Align Technology-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Align Technology eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Align Technology-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Align Technology-Papier bei 75,97 USD. Bei einem Align Technology-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 131,631 Align Technology-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 18.05.2026 auf 158,78 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 900,36 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 109,00 Prozent.

Insgesamt war Align Technology zuletzt 11,24 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at