NASDAQ Composite Index-Titel Align Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Align Technology von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Align Technology eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 16.06.2016 wurden Align Technology-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 79,35 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Align Technology-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,260 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 15.06.2026 auf 178,26 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 224,65 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 124,65 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Align Technology einen Börsenwert von 12,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at