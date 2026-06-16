Align Technology Aktie
WKN: 590375 / ISIN: US0162551016
|Langfristige Investition
|
16.06.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel Align Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Align Technology von vor 10 Jahren eingebracht
Am 16.06.2016 wurden Align Technology-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 79,35 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Align Technology-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,260 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 15.06.2026 auf 178,26 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 224,65 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 124,65 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Align Technology einen Börsenwert von 12,53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Align Technology Inc.
|
16.06.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Align Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Align Technology von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09.06.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
09.06.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 verbucht am Dienstagnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
09.06.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Align Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein Align Technology-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.06.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
|
04.06.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: So entwickelt sich der NASDAQ 100 mittags (finanzen.at)
|
02.06.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Align Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Align Technology von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
28.05.26