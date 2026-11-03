NASDAQ Composite Index-Titel Align Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Align Technology von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Align Technology eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Align Technology-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Align Technology-Aktie bei 86,08 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Align Technology-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 116,171 Align Technology-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Align Technology-Papiers auf 154,13 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 905,44 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 79,05 Prozent gleich.

Align Technology war somit zuletzt am Markt 10,64 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at