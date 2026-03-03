NASDAQ Composite Index-Titel Align Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Align Technology von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Align Technology eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 03.03.2025 wurde die Align Technology-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Align Technology-Aktie an diesem Tag bei 175,09 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,571 Align Technology-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 107,96 USD, da sich der Wert eines Align Technology-Papiers am 02.03.2026 auf 189,02 USD belief. Mit einer Performance von +7,96 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Align Technology wurde am Markt mit 13,48 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at