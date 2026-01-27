NASDAQ Composite Index-Titel Align Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Align Technology von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Align Technology-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Align Technology-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 61,42 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Align Technology-Papier investiert hätte, hätte er nun 16,281 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 26.01.2026 auf 167,65 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 729,57 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 172,96 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Align Technology belief sich zuletzt auf 12,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at