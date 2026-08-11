Align Technology Aktie
WKN: 590375 / ISIN: US0162551016
|Frühes Investment
|
11.08.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel Align Technology-Aktie: So viel hätte eine Investition in Align Technology von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Align Technology-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 94,63 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Align Technology-Papier investiert hätte, hätte er nun 105,675 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 18 602,98 USD, da sich der Wert einer Align Technology-Aktie am 10.08.2026 auf 176,04 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 86,03 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Align Technology eine Börsenbewertung in Höhe von 12,34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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