NASDAQ Composite Index-Titel Align Technology-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Align Technology-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Align Technology-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 312,79 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,197 Align Technology-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 559,64 USD, da sich der Wert eines Align Technology-Papiers am 09.03.2026 auf 175,05 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 44,04 Prozent.
Align Technology markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12,46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
