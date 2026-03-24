Align Technology Aktie
WKN: 590375 / ISIN: US0162551016
|Rentable Align Technology-Anlage?
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24.03.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Titel Align Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Align Technology von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Align Technology-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Align Technology-Aktie bei 70,23 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Align Technology-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,424 Align Technology-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Align Technology-Aktie auf 180,86 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 257,53 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 157,53 Prozent erhöht.
Der Marktwert von Align Technology betrug jüngst 12,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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