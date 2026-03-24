Align Technology Aktie

Align Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 590375 / ISIN: US0162551016

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Align Technology-Anlage? 24.03.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Titel Align Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Align Technology von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Align Technology gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Align Technology-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Align Technology-Aktie bei 70,23 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Align Technology-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,424 Align Technology-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Align Technology-Aktie auf 180,86 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 257,53 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 157,53 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Align Technology betrug jüngst 12,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Align Technology Inc.

mehr Nachrichten