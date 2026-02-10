Align Technology Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Align Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Align Technology von vor 3 Jahren verloren
Vor 3 Jahren wurde das Align Technology-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Align Technology-Aktie bei 315,81 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Align Technology-Aktie investiert hat, hat nun 0,317 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 09.02.2026 60,95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 192,50 USD belief. Damit wäre die Investition um 39,05 Prozent gesunken.
Alle Align Technology-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
