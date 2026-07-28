NASDAQ Composite Index-Titel Align Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Align Technology von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Align Technology-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Align Technology-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Align Technology-Papier bei 381,90 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Align Technology-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,262 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.07.2026 gerechnet (168,05 USD), wäre das Investment nun 44,00 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -56,00 Prozent.

Align Technology markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at