Align Technology Aktie
WKN: 590375 / ISIN: US0162551016
|Align Technology-Anlage im Blick
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14.04.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Titel Align Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein Align Technology-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Am 14.04.2021 wurden Align Technology-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Align Technology-Anteile an diesem Tag 594,93 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Align Technology-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,168 Align Technology-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.04.2026 gerechnet (180,67 USD), wäre das Investment nun 30,37 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 69,63 Prozent verringert.
Insgesamt war Align Technology zuletzt 12,44 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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