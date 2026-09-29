Align Technology Aktie
WKN: 590375 / ISIN: US0162551016
|Rentabler Align Technology-Einstieg?
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29.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel Align Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein Align Technology-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Align Technology-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Align Technology-Aktie an diesem Tag 673,06 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,149 Align Technology-Aktien im Depot. Die gehaltenen Align Technology-Papiere wären am 28.09.2026 21,54 USD wert, da der Schlussstand 145,00 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 78,46 Prozent.
Am Markt war Align Technology jüngst 10,40 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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