NASDAQ Composite Index-Titel Align Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein Align Technology-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Align Technology-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Align Technology-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Align Technology-Aktie an diesem Tag 718,72 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Align Technology-Aktie investierten, hätten nun 13,914 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Align Technology-Papiere wären am 31.08.2026 2 223,26 USD wert, da der Schlussstand 159,79 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 77,77 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Align Technology belief sich zuletzt auf 11,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at