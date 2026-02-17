Align Technology Aktie

WKN: 590375 / ISIN: US0162551016

Align Technology-Performance 17.02.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel Align Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Align Technology von vor 5 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Align Technology-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Align Technology-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 599,53 USD. Bei einem Align Technology-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,668 Align Technology-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 311,53 USD, da sich der Wert eines Align Technology-Anteils am 13.02.2026 auf 186,77 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 68,85 Prozent.

Der Marktwert von Align Technology betrug jüngst 13,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Align Technology Inc.

