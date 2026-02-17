Align Technology Aktie
WKN: 590375 / ISIN: US0162551016
|Align Technology-Performance
|
17.02.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel Align Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Align Technology von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurde die Align Technology-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 599,53 USD. Bei einem Align Technology-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,668 Align Technology-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 311,53 USD, da sich der Wert eines Align Technology-Anteils am 13.02.2026 auf 186,77 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 68,85 Prozent.
Der Marktwert von Align Technology betrug jüngst 13,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Align Technology Inc.
|
17.02.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Align Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Align Technology von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
10.02.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Align Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Align Technology von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
05.02.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
05.02.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
05.02.26
|Verluste in New York: S&P 500 präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
05.02.26
|Angespannte Stimmung in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
05.02.26
|Zurückhaltung in New York: So performt der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
05.02.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 verbucht Verluste (finanzen.at)