NASDAQ Composite Index-Titel Align Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Align Technology von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren Align Technology-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Align Technology-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Align Technology-Anteile an diesem Tag bei 225,24 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Align Technology-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,444 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 10.11.2025 61,37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 138,23 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 38,63 Prozent abgenommen.

Align Technology war somit zuletzt am Markt 9,71 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at