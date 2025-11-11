Align Technology Aktie
WKN: 590375 / ISIN: US0162551016
|Langfristige Performance
|
11.11.2025 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Titel Align Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Align Technology von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Align Technology-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Align Technology-Anteile an diesem Tag bei 225,24 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Align Technology-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,444 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 10.11.2025 61,37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 138,23 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 38,63 Prozent abgenommen.
Align Technology war somit zuletzt am Markt 9,71 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Align Technology Inc.mehr Nachrichten
|
11.11.25
|Börse New York: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
11.11.25
|Schwacher Handel: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
11.11.25
|NASDAQ-Handel So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
11.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Align Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Align Technology von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
04.11.25