NASDAQ Composite Index-Titel Align Technology-Aktie: So viel Verlust hätte eine Align Technology-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Am 13.02.2021 wurde das Align Technology-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Align Technology-Papier bei 609,58 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,164 Align Technology-Aktien. Die gehaltenen Align Technology-Papiere wären am 12.02.2024 49,61 USD wert, da der Schlussstand 302,44 USD betrug. Die Abnahme von 100 USD zu 49,61 USD entspricht einer negativen Performance von 50,39 Prozent.

Jüngst verzeichnete Align Technology eine Marktkapitalisierung von 22,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at