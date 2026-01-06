Align Technology Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Align Technology-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Align Technology von vor einem Jahr bedeutet
Am 06.01.2025 wurden Align Technology-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 218,88 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,569 Align Technology-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 731,59 USD, da sich der Wert einer Align Technology-Aktie am 05.01.2026 auf 160,13 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 26,84 Prozent.
Der Align Technology-Wert an der Börse wurde auf 11,18 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
