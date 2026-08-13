Alliance Resource Partners LP Aktie
WKN: 925301 / ISIN: US01877R1086
|Lukrativer Alliance Resource Partners LP-Einstieg?
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13.08.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Alliance Resource Partners LP-Aktie: Hätte sich eine Alliance Resource Partners LP-Kapitalanlage von vor einem Jahr rentiert?
Heute vor 1 Jahr wurde die Alliance Resource Partners LP-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 25,27 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Alliance Resource Partners LP-Papier investiert hätte, hätte er nun 395,726 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Alliance Resource Partners LP-Aktie auf 25,10 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 932,73 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0,67 Prozent verringert.
Am Markt war Alliance Resource Partners LP jüngst 3,19 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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