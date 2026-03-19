NASDAQ Composite Index-Titel Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alliance Resource Partners LP-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Alliance Resource Partners LP-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurden Alliance Resource Partners LP-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Alliance Resource Partners LP-Anteile bei 12,88 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 776,398 Alliance Resource Partners LP-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.03.2026 gerechnet (27,38 USD), wäre das Investment nun 21 257,76 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 21 257,76 USD entspricht einer Performance von +112,58 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Alliance Resource Partners LP eine Börsenbewertung in Höhe von 3,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at