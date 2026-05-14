Alliance Resource Partners LP Aktie
WKN: 925301 / ISIN: US01877R1086
|Rentables Alliance Resource Partners LP-Investment?
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14.05.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Titel Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Resource Partners LP von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde das Alliance Resource Partners LP-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Alliance Resource Partners LP-Anteile bei 14,71 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Alliance Resource Partners LP-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 67,981 Alliance Resource Partners LP-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 687,97 USD, da sich der Wert eines Alliance Resource Partners LP-Anteils am 13.05.2026 auf 24,83 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 68,80 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Alliance Resource Partners LP zuletzt 3,24 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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