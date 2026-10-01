NASDAQ Composite Index-Titel Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Resource Partners LP von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Alliance Resource Partners LP-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Alliance Resource Partners LP-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Alliance Resource Partners LP-Papier 22,18 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,509 Alliance Resource Partners LP-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 30.09.2026 auf 24,29 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 109,51 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 9,51 Prozent gesteigert.

Alliance Resource Partners LP war somit zuletzt am Markt 3,13 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at