Alliance Resource Partners LP Aktie
WKN: 925301 / ISIN: US01877R1086
|Investmentbeispiel
|
17.09.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Titel Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Resource Partners LP von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Alliance Resource Partners LP-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen Alliance Resource Partners LP-Anteile letztlich bei 20,76 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 48,170 Alliance Resource Partners LP-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 16.09.2026 auf 25,85 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 245,18 USD wert. Mit einer Performance von +24,52 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Alliance Resource Partners LP eine Börsenbewertung in Höhe von 3,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alliance Resource Partners LP
Analysen zu Alliance Resource Partners LP
Aktien in diesem Artikel
|Alliance Resource Partners LP
|26,16
|1,20%