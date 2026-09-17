Alliance Resource Partners LP Aktie

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WKN: 925301 / ISIN: US01877R1086

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Investmentbeispiel 17.09.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Titel Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Resource Partners LP von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Alliance Resource Partners LP-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Alliance Resource Partners LP-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen Alliance Resource Partners LP-Anteile letztlich bei 20,76 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 48,170 Alliance Resource Partners LP-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 16.09.2026 auf 25,85 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 245,18 USD wert. Mit einer Performance von +24,52 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Alliance Resource Partners LP eine Börsenbewertung in Höhe von 3,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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