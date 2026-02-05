NASDAQ Composite Index-Titel Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Resource Partners LP von vor 3 Jahren eingefahren

Das Alliance Resource Partners LP-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Alliance Resource Partners LP-Papier bei 22,31 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Alliance Resource Partners LP-Aktie investierten, hätten nun 448,229 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 026,45 USD, da sich der Wert einer Alliance Resource Partners LP-Aktie am 04.02.2026 auf 24,60 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 10,26 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Alliance Resource Partners LP eine Marktkapitalisierung von 3,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at