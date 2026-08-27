Alliance Resource Partners LP Aktie

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WKN: 925301 / ISIN: US01877R1086

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Performance im Blick 27.08.2026 16:03:34

NASDAQ Composite Index-Titel Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Resource Partners LP von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Alliance Resource Partners LP eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Alliance Resource Partners LP-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 8,50 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 117,647 Alliance Resource Partners LP-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 26.08.2026 auf 26,19 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 081,18 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 208,12 Prozent vermehrt.

Alliance Resource Partners LP wurde am Markt mit 3,41 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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