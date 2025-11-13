NASDAQ Composite Index-Titel Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alliance Resource Partners LP-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Alliance Resource Partners LP-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Alliance Resource Partners LP-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Alliance Resource Partners LP-Aktie bei 21,18 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Alliance Resource Partners LP-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,721 Alliance Resource Partners LP-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 25,02 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 118,13 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 18,13 Prozent erhöht.

Insgesamt war Alliance Resource Partners LP zuletzt 3,17 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at