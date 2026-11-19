Alliance Resource Partners LP Aktie
WKN: 925301 / ISIN: US01877R1086
|Alliance Resource Partners LP-Anlage unter der Lupe
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19.11.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Titel Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alliance Resource Partners LP von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Alliance Resource Partners LP-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Alliance Resource Partners LP-Anteile betrug an diesem Tag 10,23 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Alliance Resource Partners LP-Aktie investierten, hätten nun 97,752 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 18.11.2026 auf 24,51 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 395,41 USD wert. Mit einer Performance von +139,54 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Alliance Resource Partners LP einen Börsenwert von 3,17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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