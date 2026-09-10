Alliance Resource Partners LP Aktie
WKN: 925301 / ISIN: US01877R1086
|Frühe Anlage
|
10.09.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alliance Resource Partners LP von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Alliance Resource Partners LP-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 22,73 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 4,399 Alliance Resource Partners LP-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 117,77 USD, da sich der Wert eines Alliance Resource Partners LP-Anteils am 09.09.2026 auf 26,77 USD belief. Damit wäre die Investition um 17,77 Prozent gestiegen.
Alliance Resource Partners LP erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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