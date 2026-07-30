NASDAQ Composite Index-Titel Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alliance Resource Partners LP-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Alliance Resource Partners LP-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Alliance Resource Partners LP-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 7,94 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 12,594 Alliance Resource Partners LP-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 29.07.2026 auf 25,95 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 326,83 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 226,83 Prozent vermehrt.

Alliance Resource Partners LP wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,36 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at