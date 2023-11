NASDAQ Composite Index-Titel Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n Alliance Resource Partners LP-Investment von vor 10 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Alliance Resource Partners LP-Aktien verlieren können.

Vor 10 Jahren wurde das Alliance Resource Partners LP-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Alliance Resource Partners LP-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 38,68 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 25,853 Alliance Resource Partners LP-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 598,50 USD, da sich der Wert einer Alliance Resource Partners LP-Aktie am 01.11.2023 auf 23,15 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 40,15 Prozent.

Alliance Resource Partners LP wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,90 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at