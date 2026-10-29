NASDAQ Composite Index-Titel Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alliance Resource Partners LP von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Alliance Resource Partners LP-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Alliance Resource Partners LP-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Alliance Resource Partners LP-Papier bei 24,00 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Alliance Resource Partners LP-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 41,667 Alliance Resource Partners LP-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 26,56 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 106,67 USD wert. Mit einer Performance von +10,67 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alliance Resource Partners LP markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at