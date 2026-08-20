Alliance Resource Partners LP Aktie
WKN: 925301 / ISIN: US01877R1086
|Rentable Alliance Resource Partners LP-Investition?
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20.08.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alliance Resource Partners LP von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde das Alliance Resource Partners LP-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 20,08 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 4,980 Alliance Resource Partners LP-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 26,07 USD gerechnet, wäre die Investition nun 129,83 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 29,83 Prozent angezogen.
Alliance Resource Partners LP wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,30 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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